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Более 40 тыс. человек скончались от коронавируса в США

20 апреля, 03:43

Елена Вус

Общее число заразившихся в США - более 757 тыс. человек

В США от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончались 40 223 пациента, сообщает в воскресенье сайт Worldometer.

Общее число заразившихся в США – более 757 тыс. человек. Почти 70 тыс. из них уже успешно завершили курс лечения.

Согласно официальным статистическим данным, США наряду со странами Европы на данный момент – основные очаги распространения COVID-19.

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Между тем, в марте в Нью-Йорке начали тестировать созданное американскими учеными лекарство от коронавируса, которое представляет собой сочетание антибиотика и средства от малярии.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп напомнил, что Китай должен будет понести ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19. При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно. "Ошибки случаются", – заявил президент США.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что из-за ее действий коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США смерть заражение коронавирус COVID-19

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