Более двух миллионов человек на Земле заразилось коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с декабря 2019 превысило в ночь на вторник, 14 апреля два миллиона человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего по состоянию на 03:30 по киевскому времени 14 апреля, общее число заразившихся достигло 2 019 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 483 человека.

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По числу подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой коронавирусом болезни продолжают лидировать США, где зафиксировано 682 619 инфицированных и 23 529 умерших.

В тренде Коронавирус охватывает США: число зараженных перевалило за полмиллиона

На втором месте Испания, где известно о 170 099 инфицированных и 17 756 умерших. Третьей по числу заболевших идет Италия, там зафиксировано 159 516 случаев заражения COVID-19 и 20 465 смертей.

Университет осуществляет мониторинг ситуации с распространением инфекции в мире, основываясь на официальных данных соответствующих стран.

Также Всемирная организация здравоохранения заявила о возможном рецидиве коронавирусной болезни у ранее заболевших и не исключает, что наличие антител в их организме для новой борьбы с инфекцией может отсутствовать.

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