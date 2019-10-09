Более половины американцев поддерживает процедуру импичмента Трампа

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Большинство американцев поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, начатую демократами в Конгрессе. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC.

В целом 55% опрошенных считают, что демократы поступили верно, начав процедуру импичмента в Конгрессе США. Из этого числа 24% респондентов полагают, что на данный момент уже имеется достаточно оснований для отстранения Трампа от должности. По мнению 39% участников исследования, Конгрессу не следует проводить процедуру импичмента, а президенту страны надо позволить исполнять обязанности до истечения первого срока полномочий.

При этом рейтинг одобрения работы главы государства составляет 43% и остается неизменным, несмотря на скандал вокруг его разговора по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Реклама

Опрос при участии 800 взрослых респондентов проводился 4–6 октября. Погрешность составляет 3,46 процентных пункта.

В тренде СМИ рассказали, как Китай выдавливает Россию из Средней Азии

Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Украине нужно сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе": интервью с Дэвидом Крамером .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама