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Больных хватает и своих: Трамп приказал пускать мигрантов только с медстраховкой

5 октября, 13:36

Президент США подписал распоряжение, ужесточающие правила въезда для мигрантов

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Erin Scott

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Erin Scott

Власти Соединенных Штатов Америки запретили въезд в страну мигрантам, которые не могут предоставить документы о наличии медицинской страховки, или же иные документы, доказывающие, что прибывшие способны оплатить медицинские услуги. Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп и оно опубликовано на сайте Белого дома.

"Наша система здравоохранения сталкивается с проблемами, вызванными некомпенсированными расходами. Правительство США ухудшает проблему, принимая тысячи иностранцев, которые не продемонстрировали способности платить за медицинскую помощь", — пояснил американский лидер.

Отмечается. что запрет касается только тех, кто подает заявку на получение миграционных виз. Тех, кто уже находится в США, запрет не коснется.

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Также норма не действует в отношении лиц, имеющих вид на жительство в США, ищущих убежища, беженцев и детей. Новые правила для мигрантов заработают с 3 ноября.

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Ранее Дональд Трамп своим указом ввел новые меры по контролю над потоком мигрантов, которые хотят получить убежище в США. Согласно новым правилам, мигранты, которые хотят получить в США убежище или временную работу, смогут это сделать при условии оплаты услуги за более быстрое рассмотрение заявок.

Кроме того, в США власти намерены начать собирать образцы ДНК у мигрантов и просителей убежища для внесения в базу данных, в которой содержится информация о преступниках.

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США мигранты Трамп въезд убежище Дональд Трамп распоряжение система здравоохранения

Источник: Сегодня

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