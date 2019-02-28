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Паводок в США: "Русская" река затопила Калифорнию

Сегодня, 17:36

Уровень воды в Рашн-Ривер после нескольких дождливых дней поднялся на максимальный за 25 лет уровень

Фото: AFP
Паводок в США: "Русская" река затопила Калифорнию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7fd/e64/5c77fde64127f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7fd/e64/5c77fde64127f.jpg США Уровень воды в Рашн-Ривер после нескольких дождливых дней поднялся на максимальный за 25 лет уровень

На север американского штата Калифорния пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации – местные жители, которые отказались эвакуироваться, были вынуждены пересесть с четырехколесного транспорта на лодки и переселиться на вторые этажи своих домов.

После двух дней штормовой погоды уровень воды в Рашн-Ривер, что дословно переводится с английского как "Русская река", вечером 27 февраля поднялся на 13 метров, что является абсолютным рекордом за последние четверть века.

В целом затопило порядка двух тысяч зданий, включая жилые дома и предприятия. Сильнее остальных досталось городам Гернвилль и Монте-Рио, из-за чего около 4,5 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться. Впрочем, о погибших не сообщается.

Ожидается, что к вечеру 28 февраля вода должна отступить.

Кроме того, шторм спровоцировал многочисленные оползни, а в некоторых городах, например Санта-Розе, фиксировали столетние рекорды суточной нормы осадков.

Напомним, что прошлой весной из-за наводнения власти американского штата Мэриленд даже были вынуждены объявить чрезвычайное положение.

Мы также писали о наводнениях и оползнях, которые начались в Калифорнии после продолжительных ливней, что пришли вслед за масштабными лесными пожарами.

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Тег потоп, наводнение, паводок, Калифорния, катаклизмы, стихийное бедствие

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Источник:

ТАСС

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