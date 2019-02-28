Паводок в США: "Русская" река затопила Калифорнию
Уровень воды в Рашн-Ривер после нескольких дождливых дней поднялся на максимальный за 25 лет уровень
На север американского штата Калифорния пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации – местные жители, которые отказались эвакуироваться, были вынуждены пересесть с четырехколесного транспорта на лодки и переселиться на вторые этажи своих домов.
После двух дней штормовой погоды уровень воды в Рашн-Ривер, что дословно переводится с английского как "Русская река", вечером 27 февраля поднялся на 13 метров, что является абсолютным рекордом за последние четверть века.
В целом затопило порядка двух тысяч зданий, включая жилые дома и предприятия. Сильнее остальных досталось городам Гернвилль и Монте-Рио, из-за чего около 4,5 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться. Впрочем, о погибших не сообщается.
Ожидается, что к вечеру 28 февраля вода должна отступить.
Кроме того, шторм спровоцировал многочисленные оползни, а в некоторых городах, например Санта-Розе, фиксировали столетние рекорды суточной нормы осадков.
Напомним, что прошлой весной из-за наводнения власти американского штата Мэриленд даже были вынуждены объявить чрезвычайное положение.
Мы также писали о наводнениях и оползнях, которые начались в Калифорнии после продолжительных ливней, что пришли вслед за масштабными лесными пожарами.
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