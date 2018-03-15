"Больше лает, чем кусает" – американский сенатор о попытке Путина помешать расширению НАТО

Сегодня, 07:50

Сенатор отметил, что россияне начали организовывать собственную политическую партию в Македонии и инвестируют больше денег, чем когда-либо

Фото: nato.int
Фото: nato.int

Россия пытается навредить вступлению стран в НАТО. Об этом сказал сенатор-демократ Крис Мерфи. Он вернулся из Македонии, которая будет вступать в НАТО, и прокомментировал ситуацию в этой стране.

"Исторически, россияне не имели значительного присутствия в Македонии, как это было в Сербии или Черногории, но они делают это сейчас", – подчеркнул он.

"Россияне очень четко отметили, что они постараются помешать Македонии, если та будет стремиться к вступлению в НАТО", – сказал Мерфи.

Македонцам, по мнению Мерфи, не стоит прислушиваться к россиянам, ведь "они больше лают, чем кусают".

Сенатор, однако, отметил, что россияне начали организовывать собственную политическую партию в этой стране и инвестируют больше денег, чем когда-либо.

Мерфи подчеркнул важность борьбы против российской пропаганды. "Мы тесно сотрудничаем с Македонией, с правительством, чтобы македонцы понимали, что такое российская пропаганда, а что является настоящими новостями и какова настоящая точка зрения македонцев и журналистов".

Ранее эксперт объяснил планы Путина по Украине.

Как рассказывал первый президент Украины Леонид Кравчук, Путин примет решение по Донбассу не после президентских выборов в марте, а после Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом этого года в РФ.

В то же время экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев оценил вероятность большого наступления на Украину. По его словам, Россия формирует мощную ударную группировку у границ с Украиной, что не исключает вероятность полномасштабного наступления российских войск.
Россия, США, НАТО, пропаганда, российская пропаганда, Крис Мерфи

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Тереза Мэй. Фото: AFP

Россия перешла "красную черту": эксперт объяснила, почему Британия должна жестко ответить

Вчера, 18:37

Если не будет реакции британского правительства, это фактически будет говорить о вседозволенности действий России

Россия

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Отравление Скрипаля: союзники по НАТО сделали жесткое заявление в адрес России

Вчера, 15:27

Это первое агрессивное применение нервно-паралитического вещества на территории Альянса с момента основания НАТО, говорится в заявлении
Загрузка...

США

фото AFP

В НАТО поддержали позицию Лондона по делу Скрипаля

Вчера, 03:30

Генсек НАТО поддержали выводы Лондона об участии России в отравлении экс-полковника ГРУ 

Политика

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Украина готовит план действий для вступления в НАТО - Порошенко

10 Марта, 21:51

По мнению президента, основной задачей в ближайшее время будет стремление Украины стать членом Альянса
Загрузка...