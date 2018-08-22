Большинство американцев поддерживают идею Трампа о создании космических войск США – опрос

Сегодня, 06:37

Около 57% опрошенных заявили, что одобряют идею "создания шестой ветви вооруженных сил, военно-космические войска"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Большинство американцев поддерживают идею президента США Дональда Трампа о создании военно-космических сил США, свидетельствуют результаты опроса компании HarrisX и телеканала "Хилл", обнародованные во вторник на сайте газеты "Хилл".

Так, по данным опроса, около 57% опрошенных заявили, что одобряют идею "создания шестой ветви вооруженных сил, военно-космические войска, задачей которых будет защита интересов и активов США в космосе".

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В то же время, 19% респондентов заявили, что они "очень одобряют" эту инициативу, в то время как 38% заявили, что "в некоторой степени одобряют" ее.

В свою очередь 17% американцев заявили о резко негативном отношении к идее Трампа, тогда как 25% "в некоторой степени не одобряют" ее, таким образом, порядка 42% американцев отрицательно расценивают инициативу.

Опрос проводился в период 18-19 августа среди более 1 тысячи совершеннолетних американцев.

В июне этого года президент США Трамп поручил Пентагону приступить к формированию дополнительного вида войск. Идея встретила скептицизм в рядах американских военных.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис поддерживает идею формирования Космического командования ВС, аргументируя это тем, что Вашингтону необходимо рассматривать космос как новый театр военных действий. 

"Однозначно. Нам нужно рассматривать космическое пространство как новый театр военных действий", – ответил он на соответствующий вопрос репортера.

"Мы действуем в полном соответствии с выраженной президентом обеспокоенностью относительно защиты наших активов в космосе", – добавил Мэттис.

Напомним, в Пентагоне предупредили о растущей опасности России и Китая в космосе.
США, президент США, Мэттис, министр обороны США, космические войска
Источник:

Интерфакс

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