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Болтон даст показания в Конгрессе после решения суда

7 ноября, 21:58

Судебные слушания по существу начнутся не ранее декабря

Дональд Трамп и Джон Болтон

Дональд Трамп и Джон Болтон / Фото: AFP

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон согласен выступить в Конгрессе в рамках слушаний по делу об импичменте Дональда Трампа, если федеральный суд решит, что бывшие и нынешние советники американского лидера не обладают иммунитетом перед повестками о даче показаний в законодательном органе. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным ее источников, Болтон ответит согласием на вызов демократами в Конгресс США, если суд в Вашингтоне, рассматривающий дела экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана и бывшего заместителя помощника президента США по нацбезопасности Чарльза Каппермана, которые также были вызваны в Конгресс, решит, что законодатели обладают такими полномочиями. Белый дом запретил своим бывшим сотрудникам подчиняться повесткам Конгресса. Таким образом, суд должен решить, обладает ли законодательный орган прерогативой в данном вопросе.

Судебные слушания по существу по указанным делам, рассматриваемым отдельно, начнутся не ранее декабря, поэтому, как отмечает издание, неизвестно, когда Болтон может предстать перед членами Конгресса США.

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Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

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На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент Владимир Зеленский Болтон Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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