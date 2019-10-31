Болтон не захотел явиться на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе – СМИ

Адвокат дал ясно понять, что экс-помощник главы государства по национальной безопасности не настроен соглашаться на вызов демократов в Конгрессе США

Дональд Трамп и Джон Болтон / Фото: AFP

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по своей воле не подчинится вызову демократов в нижней палате Конгресса на слушания в рамках импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката Болтона Чарльза Купера.

Адвокат дал ясно понять, что экс-помощник главы государства по национальной безопасности не настроен соглашаться на вызов демократов в Конгрессе США. Купер сказал, что готов от лица Болтона принять повестку законодателей от Демократической партии страны.

Ранее газета Politico первой информировала о решении демократов в Палате представителей вызвать на слушания в рамках импичмента президента США Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности при Белом доме. Болтону предписано явиться на слушания 7 ноября, а Джону Айзенбергу и Майклу Эллису — 4 ноября.

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Ранее газета The Washington Post сообщала о том, что по меньшей мере четыре сотрудника СНБ подняли тревогу из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле. Согласно этим данным, жалобы начали поступать советнику по юридическим вопросам СНБ Айзенбергу, а позднее также и Болтону. Звонком якобы были обеспокоены не только рядовые сотрудники, но и такие чиновники высокого ранга, как сам Болтон и его заместитель Чарльз Капперман.

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Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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