Болтон обсудил с российским коллегой ситуацию в Украине и контроль над вооружениями
Дипломаты также обсудили ситуацию в Венесуэле
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями были среди тем его переговоров в Иерусалиме с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
"Встретился с моим российским коллегой Николаем Патрушевым в Иерусалиме сегодня. Мы и наши команды обсуждали Украину, контроль над вооружениями, Венесуэлу и другие вопросы", – написал Болтон на своей странице в Twitter.
"С нетерпением ожидаю завтра историческую трехстороннюю встречу с нашим израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом, посвященную региональной безопасности на Ближнем Востоке", – резюмировал Болтон.
Напомним, что Болтон считает, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе.
Напомним, в 2017 году в ООН назвали шокирующее число жертв войны на Донбассе. Зафиксировано более 34 тысяч жертв среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп.
Также сайт "Сегодня" писал о том, как жители Донецка считают свою жизнь как в концлагере. Дончане говорят, что последние действия боевиков переполнили чашу терпения. Люди не выдерживают их издевательств, распродают за копейки жилье и уезжают.
Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.
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