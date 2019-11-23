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Болтон обвинил Белый дом в блокировке его Twitter после отставки

23 ноября, 02:33

Болтон отметил, что Белый дом доступ к его аккаунту так и не вернул

Дональд Трамп и Джон Болтон

Дональд Трамп и Джон Болтон / Фото: AFP

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом блокировал доступ к его личному аккаунту в Twitter в течение двух месяцев после отставки.

Он опубликовал в своем Twitter четыре записи, в которых объяснил свое двухмесячное отсутствие в соцсети препятствиями со стороны Белого дома. По его словам, доступ к аккаунту удалось вернуть благодаря руководству Twitter.

"После ухода в отставку с должности советника по национальной безопасности Белый дом отказался вернуть доступ к моей личной учетной записи в Twitter. Из-за страха перед тем, что я могу сказать? Те, кто думал, что я скрылся, – мне жаль разочаровывать!" – написал Болтон.

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Экс-советник президента США по нацбезопасности отметил, что Белый дом доступ к его аккаунту так и не вернул, и поблагодарил руководство Twitter "за соблюдение стандартов сообщества и справедливое возвращение контроля над учетной записью".

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Напомним, что ранее Болтон назвал главные ошибки Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Американские СМИ уже назвали причины отставки Болтона.

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США Белый дом обвинения Twitter Болтон

Источник: Интерфакс

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