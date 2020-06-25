Болтон обвинил Трамп в бессилии в борьбе с коронавирусом: озвучена причина

На местном уровне и на уровне штатов власти сыграли свою роль

Президент США Дональд Трамп не справляется с кризисом, возникшим в результате пандемии коронавируса.

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Об этом заявил бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телекомпании CNN.

"У меня нет доверия к тому, как президент Трамп справляется с этим колоссальным кризисом. Проводилась очень непоследовательная политика с января, когда советники Белого дома начали осознавать масштабы проблемы. Это не может быть частью всеобъемлющей стратегии", – добавил он.

По его мнению, на местном уровне и на уровне штатов власти сыграли свою роль, но на федеральном уровне реакция на пандемию не была последовательной.

"Думаю, существуют неопровержимые указания на то, что, когда эксперты в начале января били тревогу, президент Трамп не хотел слушать плохих новостей о том, что Китай скрывает информацию о коронавирусе или о последствиях этого для торгового соглашения с Китаем, на которое он сделал такую большую ставку", – резюмировал Болтон.

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Трамп объявил о назначении Болтона на должность своего советника по национальной безопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев — в сентябре 2019 года — отправил его в отставку. Его мемуары, содержащие весьма негативные оценки деятельности Дональда Трампа, вышли в свет.

Ранее Болтон назвал причину непоследовательных действий Трампа.

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