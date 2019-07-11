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Болтон обвинил власти Венесуэлы в массовых расправах с политическими противниками

11 июля, 00:42

Конституция Венесуэлы не содержит призывов убивать более 9 тысяч венесуэльцев, – Болтон

Джон Болтон
Джон Болтон. Фото: Flickr

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обратился с призывом к министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу защищать основной закон страны и права венесуэльцев.

"Конституция Венесуэлы не содержит призывов убивать более 9 тыс. венесуэльцев в связи с тем, что они выражали несогласие (с политикой президента страны – ИФ) Николаса Мадуро", – написал Болтон в Twitter.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека распространило доклад, в котором в частности говорится о том, что в результате операций служб безопасности за 2018 год в Венесуэле были убиты 5287 человек, а за первые пять месяцев 2019 года – 1569 человек.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии экономического кризиса, сопровождаемого массовыми выступлениями оппозиции.

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек.

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Тег Венесуэла, Болтон

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Источник:

Интерфакс

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