Болтон пообещал написать книгу о попытке США надавить на Украину

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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается в своей книге рассказать о том, что он знает о предполагаемой попытке Дональда Трампа вынудить власти Украины расследовать действия сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена Хантера. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The New York Times, ссылающаяся на собственные источники.

По их данным, в верхней палате Конгресса США все еще решают, будут ли вызывать Болтона повесткой для дачи показаний в рамках процедуры импичмента. Сам он ранее заявил, что готов выступить в Сенате, если законодатели направят ему повестку. Болтон вне зависимости от итогового решения сенаторов намерен изложить некоторые из известных ему подробностей об июльском разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Согласно публикации, Болтон в своей книге, название и сроки выхода в свет которой не уточняются, собирается рассказать о том, чему был свидетелем во время работы в администрации США. Ряд затронутых в книге тем будет касаться России и Венесуэлы. Автор планирует описать свои контакты с такими официальными лицами, как бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, госсекретарь Майкл Помпео и исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни. Они, как утверждают источники газеты, будут выставлены в не совсем приглядном свете.

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Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Американский лидер объяснил это решение тем, что тот делал серьезные ошибки. Агентство The Associated Press сообщило в ноябре прошлого года о планах экс-помощника президента США написать книгу и выпустить ее в свет на основе соглашения с издательством Simon & Schuster. По данным агентства, гонорар Болтона составит 2 млн долларов.

Напомним, что Трамп уверяет, что Болтон, собирающийся давать показания в Сенате, ничего не знает.

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Добавим, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

Чтобы импичмент состоялся, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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