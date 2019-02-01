Болтон пожелал Мадуро "жизни на красивом пляже" подальше от Венесуэлы

Болтон посоветовал президенту Венесуэлы воспользоваться предложенной амнистией

Фото: AFP

Болтон пожелал Мадуро "жизни на красивом пляже" подальше от Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg 2019-02-01T02:42:00+02:00 США Болтон посоветовал президенту Венесуэлы воспользоваться предложенной амнистией

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить Хуан Гуайдо, провозгласивший себя главой страны, и как можно скорее "двигаться дальше".

"Я желаю Николасу Мадуро и его главным советникам долгой и тихой жизни после отставки на хорошем пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы", — написал он в Twitter.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил российским СМИ, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его. Напомним, что США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.

Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

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