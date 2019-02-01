Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Болтон пожелал Мадуро "жизни на красивом пляже" подальше от Венесуэлы

Сегодня, 02:42

Болтон посоветовал президенту Венесуэлы воспользоваться предложенной амнистией

Фото: AFP
Болтон пожелал Мадуро "жизни на красивом пляже" подальше от Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg США Болтон посоветовал президенту Венесуэлы воспользоваться предложенной амнистией

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить Хуан Гуайдо, провозгласивший себя главой страны, и как можно скорее "двигаться дальше".

"Я желаю Николасу Мадуро и его главным советникам долгой и тихой жизни после отставки на хорошем пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы", — написал он в Twitter.

Читайте также

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил российским СМИ, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его. Напомним, что США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.

Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, США, Болтон, Мадуро, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Болтон пожелал Мадуро "жизни на красивом пляже" подальше от Венесуэлы". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Госдепе США пообещали защитить активы венесуэльского народа

Вчера, 20:10

Вашингтон уже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США

Попытка вывезти золото из Венесуэлы: в России ответили на обвинения

Вчера, 18:40

Посол России в Венесуэле заявил, что не будет комментировать слухи о причастности Москвы

Могерини озвучила требования ЕС к Венесуэле

Вчера, 15:39

Евросоюз ждет от Венесуэлы проведения новых честных выборов, с новыми способами мониторинга

Главы МИД РФ и Франции обсудили ситуацию в Венесуэле и Совете Европы

Вчера, 14:21

Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан провели телефонную беседу

Европарламент признал Гуайдо и.о. президента Венесуэлы

Вчера, 14:00

Европа предупреждала Мадуро, что пойдет на такой шаг, если он не объявит выборы

Посол Венесуэлы в РФ опровергает бегство семей чиновников из Каракаса

Вчера, 12:23

Все чиновники Венесуэлы регулярно появляются на телеэкранах

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов