Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон продолжает заочную дискуссию с американским лидером. Неделю назад он обвинил Дональда Трампа в бессилии перед лицом коронавируса , а теперь заявил, что в случае переизбрания на второй срок глава американской администрации может вывести Штаты из НАТО. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Handelsblatt.

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"Выход из НАТО одобряет лишь горстка республиканцев. Но если он [Трамп] победит, то этот барьер может быть преодолен", — полагает Болтон. "Кто знает, что он сделает во время второго срока?" — задался вопросом экс-помощник президента США.

Болтон посоветовал ЕС в случае победы Трампа на выборах 3 ноября поддерживать дипломатические отношения с Вашингтоном по большей части через Конгресс.

"Палата представителей и Сенат могут выступить против президента. Если дело дойдет до выхода из НАТО или вывода значительной части войск из Европы, это может натолкнуться на сильное противодействие как демократов, так и республиканцев", — считает он.

"В этой связи европейцам нужно посоветовать обратиться к Конгрессу, — подчеркнул бывший помощник Трампа и добавил: - Полагаться на то, что в Белом доме преобладает здравый смысл, не было бы лучшей стратегией".

В тренде Болтон предостерег Европу: в случае переизбрания Трамп может вывести США из НАТО

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Болтон назвал причину непоследовательных действий Трампа .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Мемуары Болтона могут стоить Трампу выборов: какую тайну открыл экс-советник" .

Напомним, что Украина стремится стать членом НАТО:

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