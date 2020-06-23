Раскрыто настоящее отношение Трампа к "Северному потоку – 2"

Американский президент Дональд Трамп, который ранее ввел санкции против российского газопровода "Северный поток – 2", действительно хочет остановить строительство "трубы", поскольку это нивелирует санкции, которые наложили на Кремль США.

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Об этом, как сообщает ТАСС, пишет в своих мемуарах бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Автор книги "Комната, где это произошло" утверждает, что на саммите НАТО в 2018 году Трамп хотел пригрозить странам-членам Альянса выходом США, если те продолжат поддерживать российский газотранспортный проект.

"Мы уважаем НАТО, но к нам несправедливо относятся. К 1 января все страны должны довести свои расходы на оборону до 2% от ВВП, и мы простим долги, либо же мы выйдем и не будем защищать тех, кто не платит. Поскольку мы сами не ладим с Россией, мы не будем состоять в НАТО, где члены Альянса платят миллиарды России. Мы уходим, если они одобрят проект газопровода", — цитирует Джон Болтон в своей книге президента США.

Впрочем, в итоге он и госсекретарь Майкл Помпео убедили Трампа ограничиться призывом к странам, входящим в НАТО, лишь увеличить свои расходы на оборону. Однако он все равно при этом угрожал вывести Америку из Североатлантического альянса.

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