Українська
$ 26,67
29,9
  1. Мировые новости
  2. США

Раскрыто настоящее отношение Трампа к "Северному потоку – 2"

23 июня, 15:19

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Президент США хотел пригрозить выходом из НАТО, если Европа продолжит поддерживать российский газопровод

Американский президент Дональд Трамп, который ранее ввел санкции против российского газопровода "Северный поток – 2", действительно хочет остановить строительство "трубы", поскольку это нивелирует санкции, которые наложили на Кремль США.

Реклама

Об этом, как сообщает ТАСС, пишет в своих мемуарах бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Автор книги "Комната, где это произошло" утверждает, что на саммите НАТО в 2018 году Трамп хотел пригрозить странам-членам Альянса выходом США, если те продолжат поддерживать российский газотранспортный проект.

В тренде
"Никто не приедет": политолог дал неутешительный прогноз "параду Путина"

"Мы уважаем НАТО, но к нам несправедливо относятся. К 1 января все страны должны довести свои расходы на оборону до 2% от ВВП, и мы простим долги, либо же мы выйдем и не будем защищать тех, кто не платит. Поскольку мы сами не ладим с Россией, мы не будем состоять в НАТО, где члены Альянса платят миллиарды России. Мы уходим, если они одобрят проект газопровода", — цитирует Джон Болтон в своей книге президента США.

Впрочем, в итоге он и госсекретарь Майкл Помпео убедили Трампа ограничиться призывом к странам, входящим в НАТО, лишь увеличить свои расходы на оборону. Однако он все равно при этом угрожал вывести Америку из Североатлантического альянса.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США НАТО мемуары Дональд Трамп Джон Болтон Северный поток 2

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Американец получил счет на миллион долларов за лечение коронавируса
Американец получил счет на миллион долларов за лечение коронавирусаСША
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
Симптомы коронавируса: ученые выяснили особенность для европейцев
Симптомы коронавируса: ученые выяснили особенность для европейцевЕвросоюз
"Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТОУкраина
Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на Украину
Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на УкраинуСША
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у США
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у СШАУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять