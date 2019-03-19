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Болтон считает, что власть в Венесуэле перейдет к Гуайдо, но не сказал когда

Вчера, 23:32

США хотят, чтобы власть в Венесуэле перешла мирным путем от Мадуро к Гуайдо

Джон Болтон. Фото из открытых источников
Джон Болтон. Фото из открытых источников.
Болтон считает, что власть в Венесуэле перейдет к Гуайдо, но не сказал когда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b6e/656/5c4b6e656e6a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b6e/656/5c4b6e656e6a4.jpg США США хотят, чтобы власть в Венесуэле перешла мирным путем от Мадуро к Гуайдо

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что власть в Венесуэле перейдет оппозиции, но не рассчитывает, что это произойдет быстро.

"Наша цель состоит в том, чтобы имела место передача власти мирным путем от Николаса Мадуро к Хуану Гуайдо. Полагаю, что события развиваются в этом направлении. Этот режим был у власти в течение 20 лет и было бы оптимистично думать, что заставить его уйти можно за пару дней", — заметил Болтон.

"Оппозиция ведет много "закулисных" консультаций с военными и другими сторонами. Они говорят: "Переходите на нашу сторону, мы объявим амнистию", — отметил помощник президента США.

США, по словам Болтона, готовы предпринять какие-то меры в Венесуэле, но он уточнил, что не будет говорить об этом публично.

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Венесуэлы Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег Венесуэла, США, власть, Болтон, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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