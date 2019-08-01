Джон Болтон / Фото: Flickr

Болтон считает, что запуск баллистических ракет КНДР не нарушает обязательства Пхеньяна https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD 2019-08-01T03:54:30+03:00 США Ким Чен Ын заявил о готовности возобновить консультации

Вашингтон считает, что последние запуски баллистических ракет не означают, что было нарушено обещание, которое лидер КНДР Ким Чен Ын дал президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил в эфире телеканала Fox Business помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтона попросили прокомментировать информацию о том, что Пхеньян осуществил 31 июля испытания двух баллистических ракет малой дальности. "Запуск этих ракет не нарушает обещание, которое Ким Чен Ын дал президенту относительно межконтинентальных баллистических ракет. Но стоит спросить, когда начнется настоящая дипломатия. Когда начнутся консультации на рабочем уровне относительно денуклеаризации", — сказал помощник Трампа.

По словам Болтона, 30 июня Ким Чен Ын заявил о готовности возобновить указанные консультации. "Мы все еще ждем информации от Северной Кореи", — добавил он.

Ранее генштаб Южной Кореи сообщил, что северокорейские военные провели пуск нескольких ракет. Тип ракет не уточняется.

В объединенном комитете начальников штабов указали, что пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Пукто на восточном побережье.

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В заявлении подчеркивается, что дальнейшие пуски ракет не исключаются, и в комитете сохраняют боевую готовность.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР.

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"Это были ракеты малой дальности, у многих есть такие ракеты", — сказал Трамп, добавив, что у него очень хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На это один из журналистов заметил, что президент, вероятно, не обеспокоен в связи с ракетными пусками. "Нет, совершенно нет", — ответил на это Трамп.

Так Трамп прокомментировал предыдущий запуск ракет КНДР.

Хозяин Белого дома пояснил, что запуск ракет не был предупреждением в адрес Вашингтона. "Он не говорил, что это предупреждение для США, могу вам сказать", — подчеркнул американский президент.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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