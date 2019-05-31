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Болтон: США выступают за выход Великобритании из Евросоюза

31 мая, 23:20

Реализация Brexit позволит укрепить НАТО

Фото: REUTERS/Hannah Mckay
Фото: REUTERS/Hannah Mckay.

Соединенные Штаты Америки хотят за то, чтобы Великобритания покинула Евросоюз. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, – пишет Daily Mail.

"США отдают предпочтение тому, чтобы Великобритания следовала курсу, которого потребовал народ, и покинула ЕС. Это урок для каждого в торжестве демократии. Перспектива влияния Великобритании как самостоятельного государства на мир выглядит куда более радужной", – заявил Болтон.

По его словам, реализация Brexit может позволить укрепить НАТО. "Я думаю, что это в особенности поможет нам в НАТО, где будет еще одна сильная и независимая страна, которая поможет альянсу быть более эффективным", — резюмировал он.

Ранее Джон Болтон заявил, что США готовы к тому, чтобы после Brexit начать переговоры и быстро заключить новые торговые соглашения с Великобританией. 

По словам, Болтона, глава Белого дома Дональд Трамп, считает, что "изменение статуса" Великобритании откроет для обеих стран большие возможности, и ждет, когда британские политики "претворят в жизнь" то, за что проголосовали британцы на референдуме 2016 года о выходе королевства из состава ЕС.

Тем временем, Туск назвал Brexit "вакциной от евроскептиков" для ЕС. Когда европейцы увидели, что Brexit означает на практике, они сделали выводы.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила, что покинет должность лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.


Британские СМИ пишут, что процесс выбора нового лидера консерваторов может занять около шести недель.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании 13 июля 2016 года после отставки своего предшественника Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия премьера на фоне результатов референдума о Brexit.

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Тег Великобритания, США, Трамп, Болтон, Brexit

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Источник:

ТАСС

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