Борьба против COVID-19 может унести больше жизней, чем сама болезнь – Трамп

В то время как Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Соединенные Штаты могут стать новым эпицентром пандемии COVID-19, президент США Дональд Трамп предполагает, что от ограничительных мер, введенных в стране из-за распространения коронавируса, может умереть больше людей, чем от самой коронавирусной инфекции COVID-19, передает DW.

"Вы потеряете больше людей, если введете страну в масштабную рецессию или депрессию. Вы потеряете людей. У вас будут тысячи самоубийств", – заявил он во в эфире телеканала Fox News.

Трамп отметил, что в результате гриппа умирает больше людей, чем от коронавируса.

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"Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не "выключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины", – отметил он.

Он также отметил, что рассчитывает на отмену ограничительных мер в США к Пасхе, которую католики будут праздновать 12 апреля.

"Люди, много людей, на мой взгляд, умрут, если мы позволим это продолжать. Мы должны вернуться к работе. Наши люди хотят вернуться на работу", – отметил президент США.

Согласно последним данным, коронавирусом в США заразились уже более 42 тысяч человек.

Новости "Сегодня" сообщали, США начинают тестировать лекарство от коронавируса.

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