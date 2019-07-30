/ Фото: AFP

Бойня на фестивале в США: полиция установила личность стрелка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-07-30T10:40:00+03:00 США Стрелком оказался 19-летний Сантино Уильям Леган, сообщили в полиции

Стрелком, который открыл огонь по людям на фестивале Чеснока в Калифорнии, оказался 19-летний Сантино Уильям Леган. Его имя назвал шеф полиции города Гилрой, где проходил фестиваль, Скот Смайзи. Мотивы стрелявшего полиция еще не установила, передает Fox News.

За четыре дня до стрельбы в инстаграме был создан аккаунт на имя Легана. В двух постах, опубликованных там незадолго до нападения, была критика фестиваля Чеснока как бессмысленных затрат и как способа привлечь толпы белых из Силиконовой долины и метисов, передает CNN, уточняя, что автор постов использовал лексику, характерную для сторонников идеи превосходства белой расы.

Реклама

Установлено, что Леган 9 июля купил в Неваде боевое оружие, похожее по типу на АК-47, заявил генпрокурор штата Калифорнии Хавьер Бесерра. По его словам, законы Калифорнии запрещают покупать и ввозить в штат оружие такого типа.

Владелец магазина оружия Big Mike's Guns and Ammo, в котором Леган купил винтовку, заверил, что в момент покупки мужчина выглядел нормально и не вызвал никаких опасений, иначе бы ничего ему не продали. Торговец выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

В минувшее воскресенье Леган прошел на территорию ежегодного фуд-фестиваля в Гилрое, предположительно, прорезав сетку заграждения, и начал стрелять по людям. Погибли три человека, в том числе шестилетний мальчик и 13-летняя девочка. Еще 12 человек получили ранения. Стрелявшего убили полицейские.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама