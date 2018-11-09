Бойня в баре в Калифорнии: названа причина расстрела 12 человек

Сегодня, 18:44

28-летний ветеран-морпех Иэн Лонг мог просто сводить счеты со своими старыми обидчиками

Фото: AFP
Фото: AFP

Причиной расстрела посетителей заведения Borderline Bar & Grill в калифорнийском городе Таузанд-Окс могли быть личные мотивы стрелка, пишет издание TMZ, ссылаясь на его бывшую одноклассницу.

Девушка сообщила журналистам, что над Йеном Дэвидом Лонгом издевались в школе из-за врожденного дефекта – амблиопии, которую еще называют синдромом "левого глаза". По ее словам, это сильно повлияло на парня.

Она утверждает, Лонг знал, что некоторые из его обидчиков приходят в бар Borderline Bar & Grill по средам. Кроме того, он и сам посещал это заведение, хотя и сидел преимущественно в одиночестве.

Кроме того, источники издания утверждают, что перед самоубийством Лонг опубликовал в социальной сети Instagram видео с места расстрела. После обнаружения роликов модераторы заблокировали страницу стрелка по запросу правоохранительных органов.

Напомним, что жертвами жуткого расстрела в баре Таузанд-Окса в штате Калифорния стали 13 человек. В момент случившегося в баре проходила студенческая вечеринка, на которой собрались несколько сотен человек. Известно, что злоумышленник сделал не менее 30 выстрелов.

Как мы уже писали, после случившегося стрелок скрылся с места преступления, но позже появилась информация, он мертв.

Позже стало известно, что преступником был 28-летний ветеран морской пехоты США Иэн Дэвид Лонг.
оружие, убийство, расстрел, Калифорния, Массовое убийство
Источник:

"Сегодня"

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