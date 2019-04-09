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Будет больше санкций: Минфин США предупредил Кремль

Сегодня, 18:11

Министр Стивен Мнучин считает, что политика экономического давления дает плоды

Советник президента США Джон Болтон и министр экономики Стивен Мнучин. Фото: REUTERS/Jim Young
Советник президента США Джон Болтон и министр экономики Стивен Мнучин. Фото: REUTERS/Jim Young.
Будет больше санкций: Минфин США предупредил Кремль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cb3/401/5cacb3401310b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cb3/401/5cacb3401310b.jpg США Министр Стивен Мнучин считает, что политика экономического давления дает плоды

Политика экономических санкций США против России продемонстрировала свою успешность, поэтому Америка продолжит накладывать на Москву новые санкции, утверждает министр финансов США Стивен Мнучин, назвав их "очень важным инструментом".

"Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение", — заявил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса 9 апреля.

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Напомним, что ранее Министерство финансов и Госдепартамент США подготовили новый пакет санкций в отношении России из-за прошлогоднего покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

Чтобы выступить в силу, им необходима подпись президента Дональда Трампа. Источники прессы утверждают, что санкции затронут банковский сектор РФ.


Кроме того, сообщалось, что президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении ответственных лиц за подрыв демократических процессов и институтов в Украине.

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Тег Россия, США, санкции против России , Мнучин

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Источник:

ТАСС

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