Буш-старший выписан из больницы

5 Мая 2018, 20:19

Бывший американский лидер провел 12 дней в больнице города Хьюстон 

Фото: AFP
Фото: AFP

Бывший президент США 93-летний Джордж Буш-старший покинул больницу после того, как прошел лечение от инфекции крови, сообщает в субботу американский телеканал Си-Эн-Эн.

По словам представителя Дж.Буша Джима Макграта, "его врачи сообщают, что он в полном порядке и рад возвратиться домой".

По данным телеканала, бывший американский лидер провел 12 дней в больнице города Хьюстон (штат Техас) – там же, где он ранее проходил лечение от кашля.

Дж. Буш-старший занимал должность президента США в период с 1989 по 1993 годы.

Напомним, экс-президент США Джордж Буш-старший был госпитализирован на следующий день после похорон своей жены Барбары Буш и находился в реанимации. Причиной названо инфекционное заболевание. Буш реагирует на лечение и идет на поправку, говорится в заявлении.

Напомним, бывшая первая леди США Барбара Буш 17 апреля умерла в своем доме в Хьюстоне в возрасте 92 лет. Незадолго до смерти она решила отказаться от медицинской помощи и провела последние дни в кругу близких.

Напомним, ранее Буша-старшего уже госпитализировали с пневмонией.

А немецкий журнал Spigel ошибочно опубликовал на своем веб-сайте некролог на бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Незаконченную заметку о "кончине" экс-президента заметили пользователи сети Интернет. Впоследствии она была удалена.
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Источник:

Интерфакс

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