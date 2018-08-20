Быть бодибилдером в 80: как американцы заботятся о своем здоровье в старости

Заботиться о своем теле никогда не поздно – это доказал американец Джеффри Лайф, который начал профессионально заниматься бодибилдингом, только когда вышел на пенсию. Он стал звездой, написал несколько книг о здоровом образе жизни и имеет не один десяток последователей.

Восьмидесятилетний Джеффри Лайф с виду – значительно моложе. По его словам – благодаря спорту. Заниматься им он начал только в 60 лет, когда организм дал сбой. В форму он привел себя всего за полгода – и стал местной звездой. Впоследствии выпустил свою первую книгу – она стала бестселлером.

Джеффри Лайф внесен в список 25-ти самых спортивных мужчинах Америки. Сейчас Джеффри учит других, как оставаться молодыми и здоровыми, несмотря на возраст. За курс обучения он берет 400 долларов.

В обычных американских фитнес-клубах тоже часто можно встретить пенсионеров. В Штатах люди старше 50-ти, 60-ти, 70-летние люди занимаются спортом, и эксперты отмечают, что иметь напарника по беговой дорожке в таком возрасте – это очень мотивирует и вдохновляет.

О здоровье пенсионеров в США беспокоятся на государственном уровне. Спортивные соревнования – обязательная программа в домах престарелых. Занятия спортом влияют и на продолжительность жизни американцев. Сейчас – это 79 лет. А уже через десятилетие, по данным ученых, люди в США будут жить на два года дольше.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун утверждает, что главный враг здоровья украинцев – это неправильный образ жизни.

"От образа жизни напрямую зависит его качество и продолжительность. Никаких "но" здесь нет. Более 80% смертей в Украине вызвано болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом. Это те болезни, которые во многих случаях вызывает неправильный образ жизни", – рассказала глава Минздрава.

А ранее Супрун рассказала о пяти полезных привычках для продления жизни на 14 лет. По словам и.о. министра здравоохранения, ученные провели масштабное исследование, в ходе которого выявили главные факторы крепкого здоровья.