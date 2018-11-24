Бывшего директора ЦРУ госпитализировали с инсультом

В Центре призвали предоставить семье Хейдена приватность в то время, как генерал проходит процесс лечения.

Экс-глава ЦРУ Майкл Хейден попал в госпиталь после перенесенного инсульта, сообщает издание Washington Examiner.

"Он получает квалифицированную медицинскую помощь, за что его семья благодарна", – заявили в Центре Хейдена по вопросам разведки, политики и международной безопасности Университета Джорджа Мейсона.

В Центре призвали предоставить семье Хейдена приватность в то время, как генерал проходит процесс лечения.

Майкл Хейден – директор ЦРУ времен президентов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. До того как возглавить ЦРУ в 2006 году, он руководил Агентством национальной безопасности (1999-2005 гг.), а также был первым заместителем директора национальной разведки (2005-2006 гг.). Хейдену 73 года.

Ранее бывший президент США Джордж Буш-старший был доставлен в больницу с инфекцией, попавшей в кровь. При госпитализации Буш-старший находился в критическом состоянии: у него падало давление и несколько раз окружающие опасались, что он уже не пойдет на поправку. Собеседник добавил, что бывшего президента удалось стабилизировать, однако в связи с его возрастом и состоянием здоровья ситуация крайне серьезна.

Ранее сообщалось, что причиной госпитализации стал сепсис — заражение организма в результате попадания в кровь инфекции.

Бывший глава Белого дома был госпитализирован на следующий день после похорон своей жены Барбары Буш.

Напомним, бывшая первая леди США Барбара Буш 17 апреля умерла в своем доме в Хьюстоне в возрасте 92 лет. Незадолго до смерти она решила отказаться от медицинской помощи и провела последние дни в кругу близких.