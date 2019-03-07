Бывший адвокат Трампа подал в суд на Trump Organization

Майкл Коэн добивается выплаты компенсации в размере 1,9 млн долларов

Майкл Коэн и Дональд Трамп. Фото: AFP

Бывший адвокат Трампа подал в суд на Trump Organization //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/658/ef5/5c7658ef59d45.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/658/ef5/5c7658ef59d45.jpg 2019-03-07T23:21:00+02:00 США Майкл Коэн добивается выплаты компенсации в размере 1,9 млн долларов

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн направил в суд Манхэттена иск против компании Trump Organization из-за, предположительно, допущенных ею нарушений условий контракта, сообщает издание The Hill.

По версии истца, ранее Trump Organization обещала возместить ему юридические расходы, имеющие отношение к его причастности к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Trump Organization ранее согласилась гарантировать возмещение ущерба Коэну и оплатить расходы на адвокатов и издержки, понесенные Коэном, по разным делам, являющихся следствием работы М.Коэна на Trump Organization или от ее имени", – цитирует The Hill выдержки из судебных документов.

Однако в 2018 году Trump Organization прекратила выплаты, что Коэн расценил как нарушение контракта. Теперь экс-адвокат добивается выплаты компенсации в размере 1,9 млн долларов.

В декабре 2018 года Коэна приговорили к трем годам тюрьмы, приговор был оглашен на основании двух дел. Так, в августе 2018 года Коэн признал свою вину в том, что он организовал выплаты в 280 тыс. долларов двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию. Суд счел эти платежи нарушением правил финансирования предвыборной кампании Трампа. Также в рамках этого дела Коэн признал себя виновным по пяти эпизодам налоговых махинаций и одному эпизоду предоставления ложных сведений банку.

В ноябре 2018 года экс-адвокат Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.

В результате суд приговорил Коэна к 36 месяцам тюрьмы по первому делу, а также к двум месяцам заключения по второму делу. Отбывать оба срока Коэн будет одновременно.

Ранее мы писали, что экс-адвокат Трампа расскажет о нем всю правду. В тексте заявления Коэн называл Трампа "расистом", "мошенником" и "лжецом" и обещал передать документы, подтверждающие его слова.

Кроме того, он подтверждал, что в нарушение американского законодательства о финансировании избирательных кампаний нынешний президент США приказал ему заплатить 130 тыс. долларов актрисе фильмов "для взрослых" Стефани Клиффорд за ее молчание об их связи, а также лгать первой леди Мелании Трамп.

Майкл Коэн также утверждает, что присутствовал при телефонной беседе Трампа с его политическим советником Роджером Стоуном, который передал ему слова основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о близящейся краже электронных писем Клинтон.

В то же время, он не сможет привести прямые доказательств того, что Трамп или представители его президентской кампании вступали в сговор с Россией.

"Хочу внести ясность: я этого сделать не могу, но у меня есть такие подозрения", – говорится в заметках о будущем выступлении Коэна.

Таким образом, он подтвердит большинство своих заявлений, сделанных прежде. Так, например, о том, что Трамп приказывал ему платить Стефани Клиффорд, Коэн заявлял еще прошлой весной.

Кроме того, бывший адвокат президента утверждал, что в 2014-2015 годах он оплачивал выгодные для Дональда Трампа результаты политических онлайн-опросов.

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