Бывший финдиректор Microsoft может стать главным экономическим советником Трампа

Сегодня, 02:19

Среди кандидатов также звучали имена торгового советника Трампа Патера Наварро и известного американского экономиста Ларри Кудлоу

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

В Белом доме заявили, что бывший главный финансовый директор General Motors и бывший финансовый директор Microsoft Крисс Лидделл является главным кандидатом на должность экономического советника президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

"59-летний Лидделл заслужил уважение в Белом доме за его работу над такими проектами, как модернизация информационных технологий и создание электронных медицинских записей, которые требуют интенсивной координации с государственными учреждениями", – говорится в сообщении.

Среди кандидатов также звучали имена торгового советника Трампа Патера Наварро и известного американского экономиста Ларри Кудлоу.

В январе 2017 года Лидделл был назначен помощником Трампа по стратегическим инициативам в Белом доме. Его зарплата составляет 30 тыс. долларов. Входит в Исполнительный офис президента США.

Как известно, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войну. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. 

Пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий – 10% процентов. Новые тарифы вступят в силу через 15 дней, то есть 23 марта. Ставка на импорт металлов не коснется Мексики и Канады.

Ранее Еврокомиссия утвердила проект мер в сфере внешней торговли со США. Одним из предложенных шагов, в частности, является защита интересов в сфере внешней торговли в рамках ВТО. Второй мерой может стать введение аналогичных таможенных тарифов на американский импорт в ЕС.

Ранее в мире уже разгорелся скандал из-за желания президента США Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий. Из-за разногласий по этому вопросу от президента США уходит его экономический советник Гэри Кон. По данным СМИ, он пытался организовать встречу президента с главами американских компаний из отраслей, зависящих от поставок металлов и сплавов, чтобы не допустить введения пошлин или хотя бы смягчить их воздействие.

Кроме того, ранее вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен предупредил о риске торговой войны из-за введения США пошлин на ввоз стали и алюминия.
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