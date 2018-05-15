Бывший офицер ЦРУ спрогнозировал, где Путин совершит следующий удар

По мнению Майкла Дж Сулика, РФ до сих пор не смирилась с поражением своего сербского союзника

По мнению бывшего офицера ЦРУ Майкла Дж Сулика, одной из основных целей президента России Владимира Путина является ослабление западных структур и дискредитация ценностей, а также компрометация НАТО.

В своем интервью для издания Polityka он заявил, что сейчас военная победа РФ над Северо-атлантическим альянсом является очень спорной, поэтому Москва будет действовать точечно, и следующая российская диверсия якобы произойдет на Балканах, которые остаются нестабильным регионом, несмотря на мирные соглашения 90-х. При этом Россия, по его словам, до сих пор не может смириться с поражением своего сербского союзника.

"Россия определенно прибегнет к орудиям информационной войны, а также к другим скрытым средствам, чтобы повлиять на приближающиеся выборы в Черногории и Боснии", – заявил Сулик.

В беседе с журналистами экс-офицер ЦРУ отмечает, что разведка РФ несколько пренебрежительно относилась к представителям спецслужб Варшавского договора и к Польше в том числе, веря, что могут безнаказанно действовать на территории этих стран и после падения СССР. Однако польские разведчики стали изучать российские операции и выдворять офицеров из страны.

Сулик убежден, что с учетом трагической истории российско-польских отношений, Польша относилась к странам, которые наиболее чувствительно реагируют на различные вмешательства со стороны России.

"Я не хочу высказываться на тему внутренних дел Польши, но считаю, что по сравнению со многими соседними странами, ваша страна продолжает быть лучше подготовленной к российской угрозе. Насколько я знаю, Польша поймала и выдворила больше российских шпионов, чем кто-либо из ваших соседей", – добавил он в своем интервью.

Ранее сотрудник евроазиатской программы в Институте исследований внешней политики (США) Ричард Крамер высказал мнение, что в Европе при участии России может разгореться новая война – в Боснии и Герцеговине, где может произойти эскалация после парламентских и президентских выборов осенью этого года.

Стоит отметить, что лидер Республики Сербской является активным противником сближения Боснии с НАТО и если он победит на выборах, то Кремль получит над этой страной контроль. В прошлом году Додик даже заявлял о намерении построить у себя российскую базу, целью которой станет якобы помощь в случае стихийных бедствий.

Как писали в марте западные СМИ, Россия готовит в Европе еще одну войну по "украинскому сценарию". Отмечалось, что речь идет о Республике Сербской, которая для Москвы очень удобная "фигура", которую можно использовать для дестабилизации Европы в любой удобный момент.