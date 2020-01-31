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Часть пограничной "стены Трампа" рухнула, не выдержав ветра

31 января, 01:40

Пограничники быстро отреагировали и перекрыли границу с Мексикой

/ Фото: Getty Images

Часть строящейся "стены Трампа" на границе США и Мексики рухнула от порыва сильного ветра. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что фрагменты строящейся стены высотой девять метров упали на мексиканскую территорию.

"К счастью, мексиканские власти быстро отреагировали и смогли перекрыть движение на соседней улице. Инцидент будет обсуждаться со строительным подрядчиком, чтобы избежать подобного в будущем", — сказал пограничник Карлос Питонес.

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Видео: Reuters

По его словам, панели были быстро извлечены с мексиканской стороны и восстановлены.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

В начале сентября 2019 года вашингтонской администрацией было принято решение использовать 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

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Мексика ветер обрушение стена Трампа

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