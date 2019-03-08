Чего США требуют от Северной Кореи в обмен на отмену санкций: в Госдепе объяснили
Вашингтоне не рассматривают предложение северокорейской стороны, прозвучавшее на саммите в Ханое
США будут добиваться полной, окончательной и проверяемой денуклеаризации Северной Кореи в обмен на отмену санкций. Такую позицию американских властей подтвердил на условиях анонимности высокопоставленный представитель госдепартамента США.
Он пояснил, что понятие полной денуклеаризации КНДР включает в себя ликвидацию всех ядерных боеголовок, расщепляющихся материалов и межконтинентальных баллистических ракет, а также замораживание на постоянной основе других программ по созданию оружия массового уничтожения.
При этом дипломат отметил, что в Вашингтоне не рассматривают вопрос о частичном и поэтапном процессе, который предложила на прошедшем в Ханое саммите США – КНДР северокорейская сторона. Он отметил, что санкции остаются в силе, решение об их возможном ужесточении может принять только президент Дональд Трамп.
По его словам, Соединенные Штаты будут добиваться от Пхеньяна объяснений, что означают восстановительные работы на космодроме в Сохэ, о чем ранее сообщали американские научно-исследовательские центры, основываясь на анализе фотоснимков со спутников.
Трамп заявил в связи с этим, что он будет "очень разочарован", если эта информация подтвердится. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News повторил, что Вашингтон будет "очень разочарован", добавив, что США также располагают многими путями получения информации" и будет "внимательно изучать ситуацию".
Он также заявил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против Пхеньяна, если Северная Корея не откажется от своей ракетно-ядерной программы.
"Мы изучаем вопрос об их усилении", – сказал Болтон в эфире телеканала Fox News Business.
В то же время в интервью он сообщил, что Трамп готов к возобновлению переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ранее сообщалось, что на северо-западе КНДР начались восстановительные работы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ. По мнению специалистов, восстановления объектов начались примерно между 16 февраля и 2 марта 2019 года.
На саммите во Вьетнаме, в рамках которого Трамп встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, США и КНДР так и не заключили никаких соглашений:
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