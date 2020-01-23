"Черный день" для Сената США: как голосовали за импичмент Трампа

Фото: REUTERS/Mary F. Calvert

Слушания дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенате США длились почти 12 часов. Несмотря на длительное заседание, компромисса сенаторам достичь практически не удалось.

Как сообщает "Голос Америки", слушания начались с выступления Адама Шиффа, который попросил сенаторов быть непредвзятыми и напомнил, что именно от них зависит будущее американской демократии.

Сенаторам во время заседания действительно было тяжело. Ведь им нельзя было приносить с собой электронные устройства – они просто сидели и слушали. Почти 12 часов политики не общались между собой. В это же время сенаторам нельзя было пить в том зале кофе, а только воду и молоко.

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Несмотря на потраченное время, то к чему пришел Сенат, сложно назвать компромиссом. Было проголосовано только за более щадящие условия для голосования. Обе стороны будут иметь 24 часа, которые они могут использовать не на протяжении двух дней, как было раньше, а трех.

Те доказательства и те свидетельства, которые было собраны во время расследования в Палате представителей попадают на рассмотрение Сената. Но желание демократов пригласить дополнительных свидетелей и добавлять дополнительные документы отклонили. Сенат поправки Чака Шумера не поддержал, та как большинство сенаторов – республиканцы.

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"Вывод такой. Первое, что увидели американцы, когда начали смотреть судебное заседание в деле импичмента президента Трампа – это то, как сенаторы-республиканцы проголосовали против справедливого рассмотрения и с надлежащими доказательствами. Это очевидно, что большинство американцев поддерживают честное рассмотрение – свидетелей, документы. Это был черный день и черная ночь для Сената. Как последствие судебное рассмотрение импичмента президента будет затемнено несправедливостью", – заявил Чак Шумер.

Ранее у Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента.

Сообщалось, что статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.

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