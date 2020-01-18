Четыре человека погибли при стрельбе в американском штате Юта: фото и видео

По данным СМИ, один пострадавший находится в больнице, подозреваемый задержан

В американском штате Юта, где ранее произошла стрельба возле одной из школ, случилась новая трагедия. Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате стрельбы, произошедшей в пятницу, 18 января, в городе Грантсвилл в штате Юта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, пострадавший находится в больнице. Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе в американском Хьюстоне в штате Техас погиб старшеклассник. Парню оказали медицинскую помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось.

Видео: https://www.youtube.com/channel/KHOU 11

Напомним, недавно на базе ВМС США Перл-Харбор произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Огонь открыл мужчина, который служил в ВМС. После содеянного он застрелился.

А 3 августа 2019 года в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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