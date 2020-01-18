Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Четыре человека погибли при стрельбе в американском штате Юта: фото и видео

18 января, 07:56

По данным СМИ, один пострадавший находится в больнице, подозреваемый задержан

В американском штате Юта, где ранее произошла стрельба возле одной из школ, случилась новая трагедия. Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате стрельбы, произошедшей в пятницу, 18 января, в городе Грантсвилл в штате Юта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, пострадавший находится в больнице. Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе в американском Хьюстоне в штате Техас погиб старшеклассник. Парню оказали медицинскую помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось.

Видео: https://www.youtube.com/channel/KHOU 11

Напомним, недавно на базе ВМС США Перл-Харбор произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Огонь открыл мужчина, который служил в ВМС. После содеянного он застрелился.

А 3 августа 2019 года в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США жертвы стрельба полицейские Юта

Источник: ТАСС

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео
Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видеоДругие страны
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник Джулиани
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник ДжулианиПолитика
Иран сбил украинский
Иран сбил украинский "Боинг" умышленно – Госдеп СШАПолитика
Мировые авиакомпании массово отменяют полеты над Ираном: список
Мировые авиакомпании массово отменяют полеты над Ираном: списокТранспорт
"Мы дали им пощечину": Иран готовит США еще большее возмездиеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...