Чиновница, слышавшая разговор Трампа с Зеленским, спешно увольняется из Белого дома

Дженнифер Уильямс. Фото из открытых источников

Помощница вице-президента США Майкла Пенса по делам Европы и России Дженнифер Уильямс, которая в числе прочих слышала телефонный разговор президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, решила покинуть свой пост и перейти на работу в Центральное командование Вооруженных сил (СЕНТКОМ) на два месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщил телекомпании CNN руководитель аппарата сотрудников вице-президента Марк Шорт.

"Дженнифер Уильямс, сотрудница Госдепартамента, прикомандированная к офису вице-президента, в письменной форме направила просьбу о досрочном уходе с должности. Первоначально планировалось, что Уильямс уйдет в конце марта. Офис вице-президента рассматривает эту просьбу", – сказал Шорт.

Он, как утверждает CNN, не отрицал, что решение Уильямс поскорее перейти в СЕНТКОМ обусловлено ее ролью в ситуации вокруг июльского разговора президентов США и Украины, ставшего отправной точкой для запуска демократами в Конгрессе процедуры импичмента Трампа.

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Уильямс в ноябре прошлого года давала показания на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, заявив, что сочла необычным и неподобающим разговор Трампа с Зеленским, потому что в нем, по ее мнению, затрагивались внутриполитические вопросы. Хозяин Белого дома раскритиковал Уильямс за эти слова и посоветовал ей "прочитать обе расшифровки разговоров между президентами, а также посмотреть недавно сделанное Украиной заявление".

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В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Две статьи обвинения – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса – были утверждены демократами 18 декабря.

Теперь Сенат выполняет функции суда присяжных, а Палата представителей выступает стороной обвинения. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате 53 из 100 мест.

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