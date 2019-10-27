Чиновник Госдепа дал показания по делу об импичменте Трампа

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

В субботу, 26 октября, высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Филип Рикер дал показания в трех комитетах Палаты представителей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Рикер контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, включая Россию и Украину.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, Рикер заявил, что ему ничего не было известно о том, что в июне-августе Трамп мог задержать оказания помощи Украине для давления на Зеленского.

По информации источника, Рикер знал о задержке с оказанием помощи, но не знал причины этого.

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Сообщается, что дипломат передал вопросы отношений с Украиной в ведение бывшего спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, главы дипмиссии США в Киеве Уильяма Тейлора, посла США в ЕС Гордона Сондленда и зампомощника госсекретаря Джорджа Кента.

"Он знал, что Волкер, Сондленд и Кент занимались этим, работали с этим на ежедневной основе… Его взгляд на это состоял… в том, что он должен позволить этим людям заниматься своей работой", — цитирует агентство источник.

В то же время, по словам источника, Рикер пытался добиться того, чтобы Госдепартамент активнее защищал от нападок Мари Йованович, бывшего посла США в Украине.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, Рикер узнал о задержке помощи Украине в конце июля. "Он не участвовал в собрании 18 июля, когда было объявлено о задержке, хотя он слышал об этом от коллег"

Напомним, в пятницу, 25 октября, окружная судья Берил Хауэлл отклонила запрос о незаконности процесса импичмента и постановила, чтобы администрация Трампа передала комитету Палаты по вопросам судебной власти секретные материалы отчета бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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