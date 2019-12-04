США опять не выдали визы чиновникам из России: реакция посольства

Спустя два с половиной месяца после инцидента с невыдачей американских виз членам российской делегации на Генассамблее ООН, США вновь отказались впустить в страну высокопоставленную российскую делегацию.

Как сообщили в посольстве России в США, в связи с этим чиновники не смогли попасть на конференцию по аудиту.

"Совсем недавно визы не получила делегация нашего Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии", – гласит текст опубликованного дипломатами коммюнике.

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Кроме того, ранее в этом году США не выдали визу и директору департамента МИД РФ по работе с россиянами за рубежом Олегу Мальгинову, который направлялся на Молодежный форум в Нью-Йорке 28-29 ноября.

"Подобные действия американских властей ведут к дальнейшей деградации и без того непростых отношений между двумя странами и противоречат заявлениям представителей Администрации США о необходимости их нормализации", – пожаловались в посольстве.

Напомним, в мае США не выдали визы ряду российских дипломатов, которые должны были принять участие в комитете ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия 2020 года.

В то же время, в августе российские власти и сами отказались выдать визы трем членам Сената США, которые хотели посетить РФ.

Ранее США усложнили получение американской визы иностранцами. Что поменялось, смотрите в видеосюжете "Сегодня":