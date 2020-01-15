Число пострадавших от сброса авиатоплива на школу под Лос-Анджелесом превысило более 40 человек

Все они отказались от госпитализации и отпущены по домам после оказания первой медицинской помощи

Видео: Reuters

Число пострадавших в результате сброса авиатоплива экипажем пассажирского самолета американской авиакомпании Delta Air Lines над местечком Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния) возросло до 44 человек. Об этом сообщила пожарная служба округа Лос-Анджелес.

Эта служба в своем Twitter уточнила, что топливо попало на территорию четырех начальных школ. Общее число потерпевших составляет 44 человека, в том числе не менее 20 детей. Пожарные приводят сообщения журналистки агентства The Associated Press Стефани Дазио о том, что реальная цифра достигла уже 56 человек. Все они отказались от госпитализации и отпущены по домам после оказания первой медицинской помощи.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших, включая 17 детей. Эвакуация людей из зоны ЧП не потребовалась.

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Как заявило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, оно "проводит тщательное расследование обстоятельств" инцидента, случившегося во время выполнения рейса Лос-Анджелес — Шанхай авиакомпанией Delta Air Lines. Экипаж самолета подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса, самолет вернулся в пункт вылета и приземлился без происшествий.

"Существуют особые правила сброса топлива с самолетов, следующих в и из любого крупного аэропорта США. Эти правила предписывают сбрасывать топливо над заранее отведенными ненаселенными зонами, обычно на большой высоте, чтобы топливо распылилось до соприкосновения с землей", — пояснило ФАУ.

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Delta объяснила действия экипажа возникшей чрезвычайной ситуацией, которая требовала избавиться от топлива для снижения массы самолета перед посадкой.

Видео: youtube.com/channel/Bro vs. Sis

Напомним, что ранее самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Также стало известно, когда начнется расшифровка черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ.

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