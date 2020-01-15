Число пострадавших от сброса авиатоплива на школу под Лос-Анджелесом превысило более 40 человек

Число пострадавших в результате сброса авиатоплива экипажем пассажирского самолета американской авиакомпании Delta Air Lines над местечком Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния) возросло до 44 человек. Об этом сообщила пожарная служба округа Лос-Анджелес.
Эта служба в своем Twitter уточнила, что топливо попало на территорию четырех начальных школ. Общее число потерпевших составляет 44 человека, в том числе не менее 20 детей. Пожарные приводят сообщения журналистки агентства The Associated Press Стефани Дазио о том, что реальная цифра достигла уже 56 человек. Все они отказались от госпитализации и отпущены по домам после оказания первой медицинской помощи.
Ранее сообщалось о 26 пострадавших, включая 17 детей. Эвакуация людей из зоны ЧП не потребовалась.
Как заявило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, оно "проводит тщательное расследование обстоятельств" инцидента, случившегося во время выполнения рейса Лос-Анджелес — Шанхай авиакомпанией Delta Air Lines. Экипаж самолета подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса, самолет вернулся в пункт вылета и приземлился без происшествий.
"Существуют особые правила сброса топлива с самолетов, следующих в и из любого крупного аэропорта США. Эти правила предписывают сбрасывать топливо над заранее отведенными ненаселенными зонами, обычно на большой высоте, чтобы топливо распылилось до соприкосновения с землей", — пояснило ФАУ.
Delta объяснила действия экипажа возникшей чрезвычайной ситуацией, которая требовала избавиться от топлива для снижения массы самолета перед посадкой.
Напомним, что ранее самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.
Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.
Также стало известно, когда начнется расшифровка черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ.
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