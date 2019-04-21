Число задержанных экологических активистов в Лондоне превысило 800

Из-за отказала протестантов покидать место акций полиции приходится переносить арестованных самостоятельно

Фото: AFP

Полиция Лондона задержала 831 человека в ходе акций протеста, проходящих с понедельника в центре столицы Британии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Скотленд-Ярда.

"По состоянию на 10:00 воскресенья начиная с понедельника (15 апреля), в связи с продолжающимися протестными акциями Extinction Rebellion задержан 831 человек. Обвинения предъявлены 42 лицам", — говорится в сообщении.

По словам шефа полиции Лондона Крессиды Дик, за 36 лет работы в правоохранительных органах она не помнит ни одной полицейской операции, в ходе которой было бы задержано столько людей.









































Члены организации Extinction Rebellion и симпатизирующие им британцы в понедельник блокировали загруженные транспортные артерии в центре Лондона, требуя от властей страны активных действий, направленных на борьбу с изменением климата планеты. Полиция неоднократно призывала их освободить занимаемую проезжую часть, однако демонстранты отказывались выполнять требования стражей порядка.

Ранее мы сообщали о 682 задержанных. Хотя протесты в Лондоне носят мирный характер, они доставляют стражам порядка массу неудобств. Это связано с тем, что протестующие, не сопротивляясь задержаниям, отказываются покидать место акций в сопровождении офицеров полиции. В результате переносить лежачих демонстрантов под возгласы их сторонников в автозаки приходится целым группам полицейских.

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