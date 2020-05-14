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Число жертв коронавируса в Нью-Йорке перевалило за 20 тысяч человек

14 мая, 02:56

Елена Кузьмич

Количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось с 550 до 561

Число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа, превысило в Нью-Йорке 20 тысяч.

Об этом сообщает управления общественного здравоохранения крупнейшего города США.

В Нью-Йорке зафиксировано 185 206 случаев инфицирования. Подтверждена смерть 15 233 заразившихся. В качестве причины еще 5 083 летальных исходов названо заболевание, вызываемое коронавирусом.

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Мэр города Билл де Блазио заявил, что число пациентов, поступивших в больницы Нью-Йорка с подозрением на коронавирус, возросло за сутки с 51 до 78. Количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось с 550 до 561. Де Блазио отметил, что на восстановление экономики городу потребуется около 17 млрд долларов в виде федеральной помощи в течение двух лет.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,38 млн случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 83 356. Поправились 230 287 человек.

Ранее сообщалось, чтов США провели более 10 млн тестов для выявления коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США жертвы пневмония коронавирус

Источник: ТАСС

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