Число жертв коронавируса в Нью-Йорке перевалило за 20 тысяч человек

Количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось с 550 до 561

Число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа, превысило в Нью-Йорке 20 тысяч.

Об этом сообщает управления общественного здравоохранения крупнейшего города США.

В Нью-Йорке зафиксировано 185 206 случаев инфицирования. Подтверждена смерть 15 233 заразившихся. В качестве причины еще 5 083 летальных исходов названо заболевание, вызываемое коронавирусом.

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Мэр города Билл де Блазио заявил, что число пациентов, поступивших в больницы Нью-Йорка с подозрением на коронавирус, возросло за сутки с 51 до 78. Количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось с 550 до 561. Де Блазио отметил, что на восстановление экономики городу потребуется около 17 млрд долларов в виде федеральной помощи в течение двух лет.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,38 млн случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 83 356. Поправились 230 287 человек.

Ранее сообщалось, чтов США провели более 10 млн тестов для выявления коронавируса.

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