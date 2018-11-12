Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30 человек

В американской Калифорнии число жертв масштабных лесных пожаров возросло до 31 человек, пропавшими без вести считаются более 200 людей.

Как сообщает Reuters, тела пяти погибших были обнаружены в сгоревших домах и еще один человек встретил смерть в автомобиле.

Власти штата отметили, что 29 человек погибли на севере штата и еще двое – на юге, где пылают леса возле курортного города Малибу. Также появились сообщения о случаях мародерства.











































Стоит отметить, что нынешние пожары в Калифорнии называют самыми разрушительными в истории штата. Так, на севере выгорела территория в 44 тысячи гектаров, а на юге – более 33 тысяч, огнем практически полностью уничтожен город Парадайз.

Кроме того, пожар угрожает городу Малибу, элитным пригородам Лос-Анджелеса и округа Вентура, были эвакуированы около 250 тысяч человек. При этом до 13 ноября в штате сохранится сухая ветреная погода, которая способствует распространению огня.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун уже обратился к президенту США Дональда Трампа о помощи.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в пожарах 26 человек. При этом глава Белого дома возмутил многих американцев заявлением о том, что причина пожаров якобы кроется в "невероятно плохом управлении" лесным хозяйством. По его словам, другой причины для "массовых, смертоносных и дорогостоящих лесных пожаров" просто нет.

Подобные обвинения возмутили пожарных. По их словам, Трамп примешивает политику к чрезвычайной ситуации. "Его комментарии безрассудны и оскорбительны для пожарных и пострадавших людей", — заявил президент Международной ассоциации пожарных Гарольд Шайтбергер.