Число жертв пожара на судне у берегов США выросло до восьми

В полиции заявили, что число жертв пожара на судне у берегов Калифорнии выросло до восьми

Судно Conception Фото: twitter.com/KTLA

Тела еще четырех погибших найдены у побережья острова Санта-Крус, где затонуло прогулочное судно "Консепшн". Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на начальника полиции округа Санта-Барбара Билла Брауна.

Уже обнаружены тела уже восьми погибших. Ранее представитель Береговой охраны США сообщил о том, что в районе, где затонуло судно, были найдены тела четырех жертв— двух мужчин и двух женщин.

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Судно, на борту которого находились 34 пассажира и 5 членов экипажа, загорелось и затонуло в 20 метрах от острова Санта-Крус. Пятеро членов экипажа, находившиеся на верхней палубе, спрыгнули в воду, их подобрало проходившее мимо судно. 34 пассажира находились в помещении под палубой.

Пожар вспыхнул на 23-метровом судне Conception 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары. В минувшую субботу судно, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.

Напомним, у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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