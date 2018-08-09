Число жертв пожаров в Калифорнии возросло

В числе последних погибших оказался технический работник, который оказывал помощь в тушении очага пожара

По меньшей мере, 10 человек погибли из-за лесных пожаров, бушующих в американском штате Калифорния уже несколько недель, передают в четверг американские СМИ.

Ранее сообщалось о шести погибших – четырех местных жителях и двух сотрудниках пожарных служб.

В числе последних погибших оказался технический работник, который оказывал помощь в тушении очага пожара.

"Он погиб этим утром в результате (спровоцированного пожаром – ред.) ДТП на трассе 99 в округе Техейма", – приводят издания выдержки из заявления местного департамента по лесной промышленности и пожарной охране.

Ранее в четверг сообщалось, что пожарным в Калифорнии удалось достичь прогресса в борьбе с природными пожарами, но ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой, а также сильным ветром.

Этим летом природные пожары охватили и ряд европейских стран, включая Швецию, Грецию, Испанию и Португалию. В Греции жертвами пожаров стали свыше 90 человек.