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Члены сената США проводят финальное заседание перед заключительным голосованием по импичменту Трампу

5 февраля, 23:10

На заседании в преддверии финального голосования каждый сенатор выступает с 10-минутной речью

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Сенат США проводит заключительное заседание по судебному разбирательству в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

На заседании в преддверии финального голосования каждый сенатор выступает с 10-минутной речью, в которой заявляет о намерении проголосовать либо в пользу отстранения Трампа от должности, либо против статей обвинения, предъявленных президенту.

Некоторые сенаторы с решением все еще не определились. Среди них демократы Дайэнн Файнстайн и Кирстен Синема.

Республиканец Ламар Александер заявил, что он не поддерживает импичмент и назвал эту процедуру "абсолютно предвзятой".

Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни, напротив, заявил, что при голосовании по импичменту президенту намерен поддержать первый пункт обвинения – злоупотребление властью.

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"Президент виновен в чудовищном злоупотреблении общественным доверием", – сказал сенатор.

Однако он отметил, что признает президента США невиновным по второй статье обвинения – в препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер в свою очередь заявил, что демократы палаты представителей все еще не теряют надежд вызвать бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона для дачи показаний.

Он отметил, что демократы намерены продолжить расследование в отношении действий Трампа даже после сегодняшнего голосования.

На среду в Сенате запланировано финальное голосование по статьям импичмента. Оно пройдет в 16:00 по местному времени.

Накануне, 4 февраля, в Сенате завершились заключительные слушания в рамках процедуры импичмента – команда адвокатов Дональда Трампа выступила с последним словом, завершив свою речь призывом к его оправданию.

Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Поскольку большинство в Сенате США в настоящее время принадлежит республиканцам, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована. Таким образом сенаторы поставят точку в этом деле.

Демократы в Палате представителей Конгресса инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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Дональд Трамп

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