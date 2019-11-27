ЧП в США: Белый дом перекрыли, а Конгресс эвакуировали

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В США перекрыли территорию Белого дома, а Конгресс США был эвакуирован из-за возможного нарушения воздушного пространства.

Об этом сообщают американские СМИ.

"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки направило вертолеты береговой охраны США для проведения расследования", – говорится в сообщении командования.

Отмечается, что, по предварительной информации, "капля" на экране радара была несанкционированным воздушным судном, нарушающим воздушное пространство, что привело к кратковременному закрытию территории Белого дома и Капитолия.

Вертолеты береговой охраны США, прибывшие на перехват, не обнаружили угрозы, требующей дальнейших действий, что побудило правоохранительные органы искать на земле возможный беспилотник, сказал представитель Минобороны телеканалу CNN.

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В настоящее время, по данным собеседника, анализируются три возможные причины инцидента: птицы, атмосферная аномалия или беспилотник.

Собеседник в полиции Капитолия также сказал, что "до сих пор неизвестно", что произошло, кроме того, что на радаре был "большой медленно движущийся сгусток чего-то", что вызвало беспокойство.

Два источника в полиции Капитолия сообщили CNN, что летающий объект, возможно, был просто стаей птиц, учитывая, как медленно он двигался и как он появился на радаре, а затем рассеялся.

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также не увидело никаких самолетов на своем радаре.

Кроме того, согласно аудиозаписи разговора пилотов, задействованных в операции, один из них сообщил, что видел стаю птиц.

Пресс-секретарь полиции Капитолия США Ева Малецки заявила, что "доступ к зданиям комплекса Капитолия был ограничен на короткое время" в целях предосторожности и работа Конгресса возобновилась через 45 минут.

Напомним, в прошлом году в заграждение Белого дома врезался автомобиль. В момент инцидента Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Кроме того, полиция задержала мужчину возле Белого дома, который намеревался встретиться с высокопоставленными чиновниками из Пентагона, – у него нашли целый арсенал оружия.

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