"Что, черт возьми, это было?": Трамп обрушился на лучший фильм года

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал решение Американской киноакадемии присудить премию Оскар за лучший фильм южнокорейской ленте "Паразиты".

Выбор жюри главной кинопремии мира хозяин Белого дома упомянул на предвыборном митинге в Колорадо-Спрингс 20 февраля.

"Вы видели, какой плохой была премия Академии в этом году? Победил фильм из Южной Кореи. Что, черт возьми, это было? У нас достаточно проблем с торговлей в Южной Корее. Вдобавок ко всему, они дают им премию за лучший фильм года. Это нормально? Не знаю", – заявил президент под смех собравшихся.

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В качестве альтернативы "Паразитам" Трамп предложил вернуть классические голливудские фильмы "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет". Аудитория встретила его речь с одобрением.

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Как мы уже сообщали, "Паразиты" – первый в истории "Лучший фильм" не на английском языке. Помимо того, лента получила "Оскары" как "лучший международный фильм", "лучший режиссер" и "лучший сценарий". После такого фурора фильм вышел в Украине в повторном кинопрокате.

Кинокартина рассказывает историю бедного семейства Ким, которое постепенно входит в доверие к богачам Паркам и обживается в их доме. Безобидное самозванство приводит к смертельным последствиям. В фильме снялись Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн , Чо Еджон, Чхве У Сик.

На сайте "Сегодня" вы можете ознакомиться с текстовой версией 92-ой церемонии награждения премии Американской киноакадемии состоялась в ночь с 9 на 10 февраля.

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