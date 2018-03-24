Назначение "супер-ястреба": что принесет Украине замена советника Трампа Макмастера на Болтона

Скоро Трамп попытается организовать встречу с Путиным, чтобы увидеть, можно ли перезагрузить отношения и начать новый раунд переговоров по контролю над вооружениями

Через неделю после отставки Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и его замены на директора ЦРУ Майка Помпео, президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter: "Я рад сообщить, что с 9 апреля Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я очень благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал большую работу и навсегда останется моим другом".

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

Советником Дональда Трампа генерал-лейтенант Герберт Макмастер проработал ровно 13 месяцев, сменив на посту Майкла Флинна, который подал в отставку из-за причастности к делу о вмешательстве России в американские президентские выборы. Макмастер останется на своем посту до середины апреля и уйдет на пенсию после 34 лет службы.

По официальной версии Белого дома, отставка Макмастера это его обоюдное с Трампом решение. Хотя судя по публикациям в американской прессе его постигла судьба Рекса Тиллерсона.

В статье "Трамп решает уволить своего советника по вопросам нацбезопасности, за ним могут последовать остальные" The Washington Post писал, что Трамп поручил главе аппарата Белого дома Джону Келли подыскать замену Макмастеру. В Белом доме это сразу же опровергли несмотря на то, что ранее об отставке генерала Макмастера сообщал также CNN.

"Несколько источников сообщили CNN, что толчком к замене послужила личная напряженность между Макмастером и Трампом в течение нескольких месяцев", – говорится в статье CNN "Макмастер может покинуть Белый дом после нескольких месяцев напряжения в отношениях с Трампом".

По словам советника бывшего вице-президента США Майка Карпентера, для увольнения Макмастера было две основных причины.

"Во-первых, Макмастер противоречил Трампу, заявляя, что есть явные доказательства вмешательства России в последние американские выборы. Во-вторых, его мэмо (информационные материалы – Авт.), призывающее Трампа не поздравлять Путина с его "избранием" просочилось в прессу", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

Интересно, что Трамп объявил об отставке генерала Максмастера через два дня после просочившихся в прессу слухов о том, что советники рекомендовали ему не поздравлять Путина с переизбранием. По информации The Washington Post, перед звонком Путину 20 марта Трамп не послушал своих советников, которые передали ему информационные материалы, на которых большими буквами было написано "не поздравлять".

Ранее сайт "Сегодня" уже писал, что из-за существенных разногласий по Северной Корее, Ирану и России Трамп отправил в отставку Рекса Тиллерсона, заменив его на более лояльного главу ЦРУ Майка Помпео. Джон Болтон, который 9 апреля сменит Герберта Макмастера, был представителем США при ООН при Джордже Буше, а до этого занимал пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Джона Болтона не просто так называют сторонником жесткой линии в вопросах внешней политики. Только недавно он призывал нанести удар по КНДР и выйти из ядерного соглашения с Ираном (то, в чем не сошлись Тиллерсон и Трамп).

"Болтон – супер-ястреб и консерватор, который в 2015-м заявил, что вторжение в Ирак "того стоило" и утверждал, что США должны напасть на Иран и Северную Корею. Он также известен своим "ястребиным" отношением к России, но я подозреваю, что ему бы никогда не предложили работу советника Трампа по национальной безопасности без явного согласия относиться к России мягко. Поэтому очень маловероятно, что Трамп предоставит Болтону свободу в принятии жетских мер по России", – считает Майк Карпентер.

Недавно в интервью Fox News Джон Болтон заявил, что задача советника президента по национальной безопасности следить за тем, чтобы главе государства представляли все возможные варианты. И таковыми накануне возможной встречи с лидером КНДР в мае могут стать самые жесткие советы, как и по ядерной сделке с Ираном. А вот по России в силу того что Трамп не даст Болтону поля для маневра, могут стать самые непредсказуемые и неоднозначные решения.

"Майк Помпео и Джон Болтон – идеологи и "ястребы", но их основой будет лояльность Трампу. Тиллерсон и Макмастер, несмотря на все свои ошибки, пытались отстаивать политику, в которую верили. К сожалению, мой прогноз – скоро Трамп попытается организовать встречу с Путиным, чтобы увидеть, можно ли перезагрузить отношения и начать новый раунд переговоров по контролю над вооружениями, чтобы приблизить США к РФ. Я считаю, что продление нового договора СНВ (договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и РФ от 2010 года, сроки которого истекают в феврале 2021 года – Авт.) имеет смысл. Но я также считаю, что это послужит отговоркой к последующему более мягкому отношению перед лицом российской агрессии", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

Хотя, по мнению директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук, Болтон для Украины очевидно лучшая из трех кандидатур, которые были в финальном списке на должность.

"В самих США Болтон – фигура неоднозначная из-за открытой приверженности к использованию американской военной силы, "неокон с неоконов", в целом можно согласиться с сенатором Линдси Грэмом, что назначение Болтона – хорошая новость для союзников Америки и плохая для ее врагов. Интересно получается: на смену военному Макмастеру, который отдавал предпочтение дипломатическим решениям, приходит дипломат Болтон, который отдает предпочтение военным решениям. В целом же это назначение еще раз демонстрирует отсутствие некоего целостного внешнеполитического видения у Трампа", – написала в своем Facebook Алена Гетьманчук.