Чтобы получить визу США теперь надо указывать ссылки на соцсети

В Госдепе считают, что это будет помогать находить опасных личностей

Новые правила оформления виз. Фото: Depositphotos

Желающим получить визу в США придется предоставлять информацию о своих профилях в социальных сетях. Соответствующее решение было принято администрацией президента Дональда Трампа и должно вступить в силу уже в июне.

Как сообщили в Госдепе, соискатели визы могут указать в анкете, что они не пользуются социальными сетями, однако если их профили будут обнаружены, это может привести к "серьезным иммиграционным последствиям".

"Как мы наблюдаем в последние годы во всем мире, социальные сети становятся важнейшей площадкой для террористической активности", — отметили в Госдепе, сообщает The Hill.

В Госдепе считают, что это будет жизненно важным инструментом для того, чтобы не допустить опасных личностей к иммиграционным преимуществам в США.

Нововведение коснется большинства категорий виз – туристических, студенческих, рабочих. Исключения сделалb для дипломатических виз и официальных делегаций – заявителям из этих категорий сообщать о своих страницах в соцсетях не придется.

Напомним, в США рассматривают пакет новых ограничительных мер для заявителей на американские визы. Советники обсуждают правила, направленные на введение ограничений для стран, чьи граждане превышают срок пребывания в стране по краткосрочным визам.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп пообещал реформировать миграционную систему США. Также он объявил о планах заменить грин-карты – удостоверения личности подтверждающего наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, и дающего возможность на трудоустройство – на новые визы Build America Visa.

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