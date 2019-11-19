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Чудо на льду: грузовик перевернулся и пролетел в метре от полицейских в Иллинойсе

19 ноября, 19:16

Полицейским удалось отскочить за секунду до трагедии

Чудо на льду – так полиция Иллинойса назвала аварию, которая произошла на одной из трасс штата. Камера видео-регистратора зафиксировала, как на скользкой дороге занесло грузовик. Фура перевернулась и полетела прямо на женщину и двух полицейских, которые стояли на обочине и помогали заменить колесо. Неуправляемый грузовик люди заметили за мгновение до трагедии и вовремя отскочили. Правоохранители не пострадали, женщина получила легкие травмы. Водителя фуры оштрафовали за превышение скорости.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о другом случае спасения от страшной смерти за секунды до трагедии. Тогда в США полицейский спас человека от наезда поезда. На железнодорожном переезде в штате Юта застрял автомобиль – водитель потерял сознание и не мог сдвинуться с места. Это произошло, когда прямо на машину ехал поезд.

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А еще недавно мы рассказывали, как в шаге от трагедии водитель прикрыла своим авто пару с коляской от несущегося внедорожника. После аварии виновник пытался сбежать и размахивал перед свидетелями ножом.

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ДТП США гололед грузовик полиция превышение скорости иллинойс

Источник: Сегодня

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