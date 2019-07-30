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Чуть больше половины американских избирателей назвали Трампа расистом

Вчера, 23:59

Среди белых избирателей в расизм Трампа верят 46%, а 50% не видят такой черты в президенте

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: AFP

Чуть больше половины американских избирателей назвали Трампа расистом https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF США Среди белых избирателей в расизм Трампа верят 46%, а 50% не видят такой черты в президенте

Чуть больше половины американских избирателей полагают, что президент США Дональд Трамп – расист.

Это следует из опубликованного опроса, который был проведен центром общественного мнения Quinnipiac University.

Такой позиции придерживаются 51% опрошенных, в то время как 45% не считают президента расистом.

Среди белых избирателей в расизм Трампа верят 46%, а 50% не видят такой черты в президенте. В то же время расистом Трампа считают 80% чернокожих избирателей и 55% избирателей-латиноамериканцев.

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Респондентам также задали вопрос об их отношении к импичменту Трампа. 60% опрошенных заявили, что Конгресс США не должен инициировать процедуру, 32% придерживаются противоположного мнения.

В июле Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну.

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После этого Трамп что в нем нет ни капли расизма.

В опросе, проведенном 25-28 июля, приняли участие 1306 граждан США, обладающих избирательным правом.

Напомним, что ранеев Конгрессе США принята резолюция против расистских твитов Трампа

Ранее апелляционный суд установил, что аккаунт Трампа в Twitter "имеет все атрибуты официального государственного аккаунта".

Как известно,  Трамп – активный пользователь Twitter, у него более 35 млн фолловеров. СМИ не раз призывали президента уменьшить активность в соцсетях, но он заявил, что продолжит публиковать записи в Twitter.

Аккаунт президента США пользуется популярностью. Например, благодаря президенту Трампу, фраза "fake news" стала словом года по одной из версий. Президент любит использовать ее в своих постах в социальных сетях и выступлениях.

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США избиратели Трамп расист

Источник: Интерфакс

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