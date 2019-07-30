Чуть больше половины американских избирателей назвали Трампа расистом

Чуть больше половины американских избирателей полагают, что президент США Дональд Трамп – расист.
Это следует из опубликованного опроса, который был проведен центром общественного мнения Quinnipiac University.
Такой позиции придерживаются 51% опрошенных, в то время как 45% не считают президента расистом.
Среди белых избирателей в расизм Трампа верят 46%, а 50% не видят такой черты в президенте. В то же время расистом Трампа считают 80% чернокожих избирателей и 55% избирателей-латиноамериканцев.
Респондентам также задали вопрос об их отношении к импичменту Трампа. 60% опрошенных заявили, что Конгресс США не должен инициировать процедуру, 32% придерживаются противоположного мнения.
В июле Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну.
После этого Трамп что в нем нет ни капли расизма.
В опросе, проведенном 25-28 июля, приняли участие 1306 граждан США, обладающих избирательным правом.
Напомним, что ранеев Конгрессе США принята резолюция против расистских твитов Трампа.
Ранее апелляционный суд установил, что аккаунт Трампа в Twitter "имеет все атрибуты официального государственного аккаунта".
Как известно, Трамп – активный пользователь Twitter, у него более 35 млн фолловеров. СМИ не раз призывали президента уменьшить активность в соцсетях, но он заявил, что продолжит публиковать записи в Twitter.
Аккаунт президента США пользуется популярностью. Например, благодаря президенту Трампу, фраза "fake news" стала словом года по одной из версий. Президент любит использовать ее в своих постах в социальных сетях и выступлениях.
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